Во Франции нашли подлодку, пропавшую более 50 лет назад

Подлодка "Минерва" Фото: Министерство обороны Франции

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Министерство обороны Франции объявило в понедельник об обнаружении подлодки "Минерва", которая исчезла недалеко от порта Тулон в январе 1968 года.

Как сообщает "Би-би-си", на борту субмарины находились 52 человека. Возобновить ее поиски специалистов убедили родственники подводников.

Поисковая команда еще раз проанализировала данные о ЧП, а также сведения о приливах. Обнаружить подлодку смогли моряки судна, принадлежащего американской частной компании. Французские СМИ уточняют, что "Минерву" нашли в 45 км от Тулона на глубине 2370 м.

Как отмечает "Би-би-си", точные обстоятельства того, что же случилось с "Минервой", не были обнародованы.

Некоторые эксперты выдвигали версии технических проблем с рулем управления, столкновения с другой подлодкой, взрыв торпеды или сбой в системе подачи кислорода.

В 1960-е в мире произошли сразу несколько катастроф с участием подводных лодок, включая гибель американской USS Thresher со 129 моряками на борту (1963 год), крушение американской же USS Scorpion (99 человек, 1968 год), исчезновение израильского "Дакара" (69 человек, 1968 год) - ее нашли в 1999 году в районе Крита.

Также в 1968 в северной части Тихого океана пропала советская K-129. Ее обнаружили в 1974 году в результате секретной операции ЦРУ.