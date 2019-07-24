Что случилось этой ночью: среда, 24 июля

Судьба задержанных в КНДР моряков, твиттер российского космического робота

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР судна. Моряков содержат в каютах, обыскивают и допрашивают. Капитану и его южнокорейским помощникам разрешили поселиться в гостинице.

– МЧС срочно разработает правила безопасности в детских лагерях. Новые рекомендации учтут пожар в Хабаровском крае, приведший к смерти детей. Спасатели ограничат размеры палаточных лагерей и запретят пользоваться тепловыми пушками.

– Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы. Почти две трети опрошенных посмотрели хотя бы один современный иностранный сериал. Большая часть опрошенных зрителей не пользуется интернетом.

– Отправляющийся на МКС робот FEDOR завел твиттер. Робот пробудет на космической станции около полутора недель. Во вторник он опубликовал первые два сообщения.