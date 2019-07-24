Поиск

Что случилось этой ночью: среда, 24 июля

Судьба задержанных в КНДР моряков, твиттер российского космического робота

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР судна. Моряков содержат в каютах, обыскивают и допрашивают. Капитану и его южнокорейским помощникам разрешили поселиться в гостинице.

– МЧС срочно разработает правила безопасности в детских лагерях. Новые рекомендации учтут пожар в Хабаровском крае, приведший к смерти детей. Спасатели ограничат размеры палаточных лагерей и запретят пользоваться тепловыми пушками.

– Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы. Почти две трети опрошенных посмотрели хотя бы один современный иностранный сериал. Большая часть опрошенных зрителей не пользуется интернетом.

– Отправляющийся на МКС робот FEDOR завел твиттер. Робот пробудет на космической станции около полутора недель. Во вторник он опубликовал первые два сообщения.

Новости

Южнокорейские эксперты предположили цель вторжения самолетов из России

Россия выразила сожаление после инцидентом с самолетом в небе над Южной Кореей

Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР судна

Российские дипломаты встретились с экипажем задержанного в КНДР судна

Великобритания не выйдет из СВПД из-за ситуации в Ормузском проливе

Лидер британской Лейбористской партии призвал провести всеобщие выборы

Что произошло за день: вторник, 23 июля

Верховный суд России подтвердил приговор украинцу Павлу Грибу

В Австралии полицейские нашли метамфетамин на $140 млн в фургоне, врезавшемся в их машину

Борис Джонсон стал следующим премьер-министром Великобритании

Борис Джонсон стал следующим премьер-министром Великобритании

Япония вслед за Сеулом обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространства

Япония вслед за Сеулом обвинила РФ в нарушении своего воздушного пространства
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');