МЧС срочно разрабатывает правила пожарной безопасности в палаточных детских лагерях

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Эксперты МЧС России срочно подготавливают и в дальнейшем разошлют по регионам специальный документ с рекомендациями по противопожарной безопасности в детских палаточных лагерях, сообщает в среду газета "Известия".

"МЧС сейчас готовит оперативный документ - рекомендации по противопожарной безопасности, который поможет усилить контроль за такими объектами (детскими палаточными лагерями - ИФ). Он будет направлен в регионы страны. Эта мера позволит быстро отреагировать на случившееся, пока не закончился сезон отдыха", - сообщил в беседе с изданием председатель Всероссийского добровольного пожарного общества Владимир Кудрявцев со ссылкой на главного пожарного инспектора МЧС России Игоря Кобзева.

По словам Кудрявцева, которые приводит газета, сейчас в России вообще нет четких единых требований к безопасности в палаточных детских лагерях.

"Стандарты для летних мест отдыха детей включены в Правила противопожарного режима РФ. Там очень подробно описывается, как должны быть устроены здания, что обязан знать и уметь персонал. Но правила разрабатывались для капитальных объектов. К палаткам же строительные нормы неприменимы - в отношении них есть только разрозненные приказы Минобра и Минтруда", - отметил он.

Комментируя недавнюю трагедию в Хабаровском крае, председатель Всероссийского добровольного пожарного общества заявил изданию, что "это нонсенс - в XXI веке размещать детей в таких условиях".

"Одно дело - в походе, а другое - строительство палаточного городка в стационарном лагере. Палатка - временная конструкция для индивидуального отдыха. Я за всю свою службу не встречал такого, чтобы устраивали детские палаточные городки на 250 человек. Во временных сооружениях вообще нельзя устраивать детские лагеря. А использовать в палатках тепловые пушки - вообще преступление. Они предназначены для строительных работ, а не для обогрева легковоспламеняющихся сооружений", - подчеркнул Кудрявцев.

Оперативный комментарий МЧС по поводу разрабатываемого документа получить не удалось - на момент подписания номера в министерстве продолжалось экстренное совещание, пишут "Известия".

Как сообщалось, в ночь на вторник на территории туркомплекса "Холдоми" в Солнечном районе Хабаровского края произошел пожар в детском палаточном лагере. По предварительным данным, сгорело 20 палаток, еще шесть пострадало от огня. В общей сложности в лагере находились 189 детей в возрасте от 7 до 15 лет. Пострадали 12 человек, в том числе семь детей. По последним данным, при пожаре погибли четыре ребенка.

По факту трагедии Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и п."в" ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

15 мая главный пожарный инспектор МЧС России Кобзев заявил, что 30 мая ведомство опубликует списки детских лагерей, где так и не исправили серьезные нарушения пожарной безопасности накануне летней оздоровительной кампании.

Кроме того, по словам представителя МЧС, более 200 детских лагерей находятся на значительном удалении от территориальных подразделений пожарной охраны. Здесь ведомство предусматривает компенсирующие мероприятия, в том числе временные выездные посты пожарных, привлечение дополнительных видов пожарной охраны.