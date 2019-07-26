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Жара в Париже создала угрозу обрушения свода в Нотр-Даме

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Архитектор Филипп Вильнев, отвечающий за реставрацию исторических монументов во Франции, заявил, что из-за жары повысился риск обрушения пострадавшего от пожара свода собора Парижской Богоматери, сообщает телеканал France 2.

Стыки и каменная кладка могут пересохнуть и утратить прочность: вода, которая впиталась в каменные конструкции, испарится, после они начнут трескаться, что может привести к обрушению.

Из-за аномально высокой температуры в Париже восстановительные работы в Нотр-Даме остановлены. Их должны возобновить через несколько дней.

Накануне во французской столице был установлен температурный рекорд. Столбики термометров поднялись до 42,6 градуса по Цельсию. Этот показатель стал самым высоким для Парижа за всю историю наблюдений.

Пожар в Нотр-Даме произошел 15 апреля, обрушились шпиль здания и крыша.

Нотр-Дам после пожара

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Париж

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