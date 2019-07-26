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Моряки задержанного на Украине российского танкера прибыли в Москву

Моряки задержанного на Украине российского танкера прибыли в Москву
Задержанный СБУ российский танкер Neyma. Архивное фото
Фото: Владимир Владиславлев/ТАСС

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Члены экипажа российского танкера Neyma, задержанного в порту Измаил Одесской области, приземлились в московском аэропорту Домодедово рейсом из Кишинева, передает корреспондент "Интерфакса".

Капитан судна Илья Дробязко по прибытии в Москву заявил "Интерфаксу", что не намерен давать показания украинскому суду, поскольку не является свидетелем по "Керченскому делу". "Мы ничего не нарушали - ни украинских, ни российских законов", - подчеркнул он.

По словам Дробязко, команда танкера работает по контракту "на перегон для постановки судна на ремонт" и не имеет никакого отношения к событиям ноября 2018 года.

25 июля Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в порту Измаил российского танкера Neyma. Как утверждалось, судно участвовало инциденте в Керченском проливе в ноябре 2018 года. После этого российские владельцы изменили название танкера на Nika spirit, заявили в СБУ.

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После допроса экипаж танкера отпустили. Как сообщалось, в Россию они должны были вылететь из Молдавии. В СБУ не нашли нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было.

Судно при этом остается в Измаиле, СБУ намерена ходатайствовать об аресте танкера.

Позднее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что российские моряки покинули Украину.

Россия Украина Измаил Neyma

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