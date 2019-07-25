Комитет Сената США счел недоказанным влияние РФ на голосование на выборах 2016 года

При этом сенаторы уверены, что Москва пыталась повлиять на ход выборов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Комитет по разведке Сената США не нашел доказательств изменения итогов голосования на президентских выборах 2016 года из-за российского вмешательства, говорится в докладе комитета, распространенном в четверг.

"Комитет не нашел никаких доказательств того, что голоса (в ходе выборов - ИФ) были изменены или что какие-либо действия проводились с машинами для обработки избирательных бюллетеней", - отмечается в документе.

В то же время сенаторы выразили уверенность в том, что Москва пыталась повлиять на ход выборов. В докладе утверждается, что как минимум в период с 2014 до 2017 года власти РФ пытались воздействовать на связанную с выборами инфраструктуру в масштабах всей страны и на региональном уровне.

При этом отмечается, что "в комитете достоверно не знают, какими были намерения Москвы". "Россия могла проверять уязвимости в системах голосования для того, чтобы использовать их позже. С другой стороны Москва могла делать расчет на подрыв доверия к выборам 2016", - отмечают авторы доклада.

В подготовке документа участвовали сенаторы и Демократической, и Республиканской партий Соединенных Штатов.

Опубликованная часть - это лишь первый том доклада. Его общий объем составит пять томов.

Днем ранее сенаторы из комитета по разведке и юридического комитета на протяжении семи часов допрашивали спецпрокурора Роберта Мюллера по его расследованию предполагаемого вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году. В своих показаниях он не оправдал президента Дональда Трампа, но и не выдвинул обвинений в его адрес. Также он выразил мнение, что Москва попытается вмешаться в президентские выборы 2020 года.

Мюллер расследовал "российское дело" на протяжении почти двух лет и завершил его в апреле этого года. После этого управление спецпрокурора было расформировано, а он сам ушел в отставку.