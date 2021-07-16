Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:27Заразились
на 16.07В России 5 907 999+25 704В мире 188 925 223+569 372

Песков опроверг сообщения о плане Кремля по поддержке Трампа в 2016 г.

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "полной неправдой" и образцовым фейком статью Guardian о том, что Владимир Путин в 2016 году дал разрешение на операцию по поддержке Дональда Трампа в президентской кампании.

"Это полная неправда, классический фейк, прямо образец", - заявил Песков журналистам в пятницу.

Ранее британская газета The Guardian опубликовала материал, в котором со ссылкой на "утекшие" документы Кремля утверждается, что Путин лично санкционировал секретную шпионскую операцию по поддержке Трампа на президентских выборах в 2016 году.

Дмитрий Песков Владимир Путин Дональд Трамп США

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Попова оценила долю "дельты" в заболеваемости COVID-19 по России в 70%

Пандемия коронавируса

В Подмосковье с 19 июля смягчат требования по QR-кодам для общепита

В Подмосковье с 19 июля смягчат требования по QR-кодам для общепита
Пандемия коронавируса

Минздрав оценил число болеющих COVID-19 в 865 тысяч человек

На борту пропавшего под Томском Ан-28 находится 17 человек

На борту пропавшего под Томском Ан-28 находится 17 человек
Пандемия коронавируса

Количество желающих вакцинироваться от COVID-19 в РФ увеличилось вдвое

Количество желающих вакцинироваться от COVID-19 в РФ увеличилось вдвое

Самолет Ан-28 пропал под Томском с 13 людьми на борту

Совет Думы принял заявление по поводу однополых браков

Пандемия коронавируса

В Кремле увязали высокую смертность от COVID в РФ с недостаточной вакцинацией

РФ готова признать иностранные вакцины и сертификаты лишь на взаимной основе

РФ готова признать иностранные вакцины и сертификаты лишь на взаимной основе
Пандемия коронавируса

В Хакасии введут паспорта коллективного иммунитета

В Хакасии введут паспорта коллективного иммунитета
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');