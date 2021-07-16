Песков опроверг сообщения о плане Кремля по поддержке Трампа в 2016 г.

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "полной неправдой" и образцовым фейком статью Guardian о том, что Владимир Путин в 2016 году дал разрешение на операцию по поддержке Дональда Трампа в президентской кампании.

"Это полная неправда, классический фейк, прямо образец", - заявил Песков журналистам в пятницу.

Ранее британская газета The Guardian опубликовала материал, в котором со ссылкой на "утекшие" документы Кремля утверждается, что Путин лично санкционировал секретную шпионскую операцию по поддержке Трампа на президентских выборах в 2016 году.