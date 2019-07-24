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Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что не оправдывал Трампа

По его словам, вмешательство Москвы в выборы 2016 года было одним из самых серьезных посягательств на демократию в США

Бывший спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что не оправдывал Трампа
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер
Фото: Reuters

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, который расследовал предполагаемый сговор штаба Дональда Трампа с Россией на президентских выборах 2016 года, заявил, что по итогам не оправдал президента. Он сказал это, отвечая на вопросы перед слушаниями в Конгрессе 24 июля, передает АР.

Мюллер назвал неверными утверждения о том, будто бы по результатам расследования он оправдал Трампа. По его словам, он не имел на это полномочий. В итоговом докладе он объявил, что подтвердить существование сговора штаба Трампа с Москвой ему не удалось, однако попытки вмешательства в выборы со стороны России имели место.

Комментируя появление бывшего спецпрокурора в Конгрессе, Трамп опубликовал несколько твитов о том, что назначение Мюллера спецпрокурором было неправильным, что расследовать надо было действия демократов и "мошенницы-Хиллари" (Клинтон, соперницы Трампа на президентских выборах - ИФ) и что никакого сговора и попыток препятствовать правосудию с его стороны не было.

По словам Мюллера, его расследование проводилось беспристрастно и справедливо и в нем участвовали люди с репутацией высшей пробы.

"Позвольте мне еще вот что сказать. За всю мою карьеру я видел некоторое число посягательств на нашу демократию. Попытки российского правительства вмешаться в наши выборы стало одним из наиболее серьезных", - добавил он.

Кроме того, Мюллер предупредил, что не будет отвечать на вопросы конгрессменов о расследовании в отношении России, которое ФБР начало еще во время президентства Барака Обамы, и на вопросы о досье на Трампа, которое составил бывший агент британской разведки Кристофер Стил.

24 июля Мюллер должен дать показания перед юридическим комитетом и комитетом по разведке Палаты представителей Конгресса. Минюст потребовал, чтобы он не разглашал конгрессменам ничего, что бы не входило в обнародованный доклад по итогам расследования.

Расследование Мюллера завершилось в апреле 2019 года. В конце мая он сообщил, что управление спецпрокурора будет расформировано, а он сам уйдет в отставку.

Роберт Мюллер Дональд Трамп Конгресс США

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