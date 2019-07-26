Что случилось этой ночью: пятница, 26 июля

Возвращение российских моряков, сделка Apple с Intel и подробности о запущенных в КНДР ракетах

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

Экипаж задержанного на Украине российского танкера прибыл в Москву. Капитан судна заявил, что экипаж не имеет отношения к "Керченскому делу" и не намерен давать показания украинскому суду. Из столицы моряки отправились домой рейсом до Краснодара.

Запущенные КНДР ракеты оказались похожи на российские "Искандеры". Северная Корея испытала новый тип баллистических ракет, по техническим характеристикам они похожи на российскую ракету 9К720 "Искандер". К такому выводу пришли американская и южнокорейская разведки по итогам совместного анализа. В КНДР пуск назвали предупреждением "воинственным элементам" в Южной Корее. При этом США не стали отказываться от переговоров с КНДР по денуклеаризации из-за запусков ракет.

Apple купит у Intel большую часть модемного бизнеса. Сумма сделки составила $1 млрд. Ожидается, что она будет закрыта в четвертом квартале текущего года. Apple перейдут 17 тысяч патентов Intel на беспроводные технологии, права на интеллектуальную собственность, оборудование и аренду. Как отмечала газета The Wall Street Journal, сделка имеет стратегическое значение для Apple в борьбе за лидерство при внедрении технологии 5G.

Полицейские вынесли Любовь Соболь на диване из Мосгоризбиркома, а потом задержали. Юриста ФБК доставили в отдел полиции по Тверскому району. Там ей вручили повестку с вызовом на допрос в СК. По словам Соболь, в повестке не указано обоснование вызова на допрос и по какому уголовному делу ее вызывают.

США призвали Турцию не ставить на вооружение С-400. Госсекретарь США Майк Помпео также не исключил введения санкций. Однако агентство Bloomberg отмечает, что Вашингтон смягчил позицию: до этого США настаивали на полном отказе от поставок российских ЗРС.