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Филарет попросил Зеленского защитить "Киевский патриархат"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - "Почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины" Филарет Денисенко попросил президента Владимира Зеленского защитить права верующих УПЦ КП.

В обращении он изложил свое видение событий, которые разворачивались вокруг томоса о независимости, предоставленного Константинополем, и образования Православной церкви Украины (ПЦУ). Ранее Константинопольский патриархат присвоил ПЦУ статус автокефальной. Ее создание и статус являются предметом спора между Константинопольским и Московским патриархатами.

"В результате прямого обмана, в который непосредственно был вовлечен патриарх и Украинская православная церковь Киевского патриархата, при непосредственном антинародном участии Порошенко П.А. 6 января 2019 года Украина получила томос о так называемой "независимости", - пишет Денисенко.

По его словам, до 6 января текста томоса не видел никто, кроме бывшего украинского президента Петра Порошенко и митрополита Епифания.

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"Получив такую нежелательную зависимость, я и верные УПЦ КП немедленно начали борьбу против кабальной сделки, вышли из состава ПЦУ, проведя поместный собор УПЦ КП", - пишет автор письма. По его словам, "начинается рейдерская атака на имущество УПЦ КП", и это рейдерство возглавляет "лично митрополит Епифаний, предстоятель ПЦУ".

Филарет заявил, что министерство юстиции начало 29 июля процесс ликвидации УПЦ КП и лишение права юридического лица Киевской патриархии УПЦ КП на основании решения ликвидационной комиссии, созданной руководством ПЦУ.

Филарет попросил Зеленского вмешаться и прекратить "этот беспредел".

В последнее время Филарет Денисенко неоднократно заявлял что УПЦ КП продолжает существовать и что он не намерен выполнять три условия томоса об автокефалии. Он не хочет отдавать заграничные приходы бывшей УПЦ КП в состав Вселенского патриархата, отказывается от запрета варить миро и отказывается решать конфликтные ситуации внутреннего характера исключительно по согласованию с Константинополем.

20 июня Филарет провел собрание и назвал его поместным собором УПЦ-КП. Это собрание отменило постановление архиерейского собора 15 декабря 2018 года о ликвидации этой церковной структуры. При этом Филарет отметил, что если церковь под руководством Епифания захочет объединиться с УПЦ КП, то никто возражать не будет, а если нет, то будет существовать отдельно.

Между тем в ПЦУ заявили, что собрания при участии Филарета никоим образом не могут быть признаны поместным собором, а их решения "являются никчемными" в юридическом и каноническом плане.

Украина Филарет Денисенко Владимир Зеленский

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