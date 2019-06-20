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На Украине начал работу собор ликвидированного Киевского патриархата

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Собор самораспущенного Киевского патриархата открылся в четверг во Владимирском соборе Киева.

"Собор возглавит патриарх Филарет, на соборе присутствуют митрополит Белгородский Иоасаф, епископ Валуйский Петр из Белгородской епархии, духовенство епархий Украины и верующие Киева", - рассказал "клирик" Александр Шумрыгин журналистам перед началом мероприятия.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, вернулся ли Филарет из Молдавии, он заметил, что на данный момент не видел его.

Ожидается, что собор продлится полтора-два часа, после чего Филарет пообщается с прессой. Представитель УПЦ-КП не стал раскрывать повестку, отметив, что все принятые постановления будут обнародованы практически сразу.

Как передает корреспондент "Интерфакса", на форуме присутствуют более ста человек, он проходит без прессы.

Наряду с этим у стен Владимирского собора несколько человек проводят пикет в защиту Филарета и периодически поют гимн Украины.

Украина

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