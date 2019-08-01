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Трамп не обсуждал ДРСМД в телефонном разговоре с Путиным

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным на этой неделе не обсуждал судьбу ДСРМД, сообщило агентство Bloomberg.

Сам разговор с российским президентом Трамп назвал "непродолжительным, но хорошим".

Также он сообщил американским журналистам, что не поднимал вопрос о российском "вмешательстве в американские выборы".

Президент США подтвердил, что предложил помощь России в тушении лесных пожаров в Сибири, добавив, что американские пожарные "хорошо умеют тушить огонь". Трамп назвал эти пожары в РФ "массивными", отметив, что обсуждение этой темы и было основной темой телефонного разговора.

Ожидается, что 2 августа США выйдут из ДРСМД.

ДРСМД Дональд Трамп Владимир Путин

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