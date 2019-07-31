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В МИД РФ допустили размещение запрещенных ДРСМД ракет поближе к США

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил возможности размещения Россией запрещённых ДРСМД ракет в ответ на аналогичные действия Вашингтона ближе к США с аналогичным подлетным временем.

Так он ответил на вопрос, рассматривает ли РФ в случае размещения запрещенных ДРСМД ядерных ракет наземного базирования в Европе возможность симметричного ответа и размещения аналогичных поближе к США - с аналогичным подлетным временем.

Рябков назвал подлетное время "ключевым моментом". По словам чиновника, этот сценарий - "умозрительно-абстрактный", но может заставить принимать меры. Он привел аналогию с Карибским кризисом, но уточнил, что аналогия литературная, а не географическая, "без привязки к любым координатам на Земном шаре".

Замминистра напомнил, что пока действует мораторий на развертывание подобного рода систем. Рябков усмотрел "суперлегкое отношение" к международной безопасности" в политике США и их союзников по НАТО. По его мнению, такое отношение нарастает. Рябков возложил ответственность на тех, "кто ее (безопасность - ИФ) сейчас подтачивает и может разрушать".

"Но всё-таки я надеюсь, что суровая реальность наступающего послезавтра как-то вразумит этих людей, до сих пор, по-моему, считающих, что они играют в бирюльки с европейской и глобальной безопасностью", - резюмировал Рябков.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лидеры США и Советского союза подписали в декабре 1987 года. Соглашение предусматривало ликвидацию баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км).

МИД РФ Сергей Рябков ДРСМД

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