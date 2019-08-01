Гутерриш призвал Россию и Штаты продлить СНВ-3

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш в четверг призвал Россию и США продлить договор о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

"Я решительно призываю США и Российскую Федерацию продлить так называемый договор СНВ-3", - сказал Гутерриш, выступая на пресс-конференции.

Он также выразил обеспокоенность в связи со скорым прекращением действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и призвал Россию и США достигнуть соглашения.

"Договор о РСМД - это знаменательное соглашение, которое способствовало стабилизации Европы и окончанию "холодной войны", - добавил он. По словам Гутерриша, когда это соглашение 2 августа прекратит существование, это не сделает мир более безопасным. "Когда он истечет завтра, мир потеряет бесценный предохранитель от ядерной войны" - добавил он.

"Стороны должны избежать дестабилизирующих событий и в срочном порядке достигнуть соглашения по новому общему пути к международному контролю над вооружениями", - сказал Гутерриш.

План США по выходу из ДРСМД

Советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон во время выступления на студенческой конференции фонда "Молодая Америка" 31 июля подтвердил, что США планируют выйти из ДРСМД 2 августа.

Договор о РСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Об СНВ-3

Действие десятилетнего договора СНВ-3 между Россией и США истекает в 2021 году. Вопрос его возобновления встал особенно остро после того, как госсекретарь США Майк Помпео объявил о приостановке участия Соединенных Штатов в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности со 2 февраля. США затем неоднократно заявляли, что готовы обсуждать с Россией вопрос продления СНВ-3.

Вместе с тем советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил на днях, что договор по СНВ между США и Россией, вероятно, не будет продлеваться.

В свою очередь российская сторона выступает за очередную пролонгацию договора.