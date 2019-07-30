В ООН до сих пор не получили ответа от РФ, как используются данные о больницах в Идлибе

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Россия так и не предоставила информацию в ответ на запрос ООН от 25 июня о том, как она использует данные о местонахождении больниц и мирных граждан на северо-западе Сирии. Об этом заявил во вторник в ходе заседания Совбеза ООН заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

"Мы запросили у России объяснения относительного того, что она делает с предоставленной нами ей информацией. Я сохраняю надежду еще получить от России разъяснения", - заявил он.

В организации решили отправить этот запрос после серии авианалетов на сирийские регионы. В последнее время близкие к сирийской оппозиции наблюдатели регулярно сообщают об ударах с воздуха по Идлибу, в результате которых, по их утверждению, разрушаются, среди прочего, медицинские учреждения и гибнут мирные жители.

Лоукок объяснил, что гуманитарные организации, в основном негосударственные, предоставляют в Управление по координации гуманитарных вопросов информацию о местонахождении мирных жителей и мирной инфраструктуры. Затем управление передает координаты силам международной коалиции, а также Турции и России. Это делается с целью защиты гражданских лиц от обстрелов, подчеркнул он.

По словам Лоукока, после того, как происходит атака на гражданские объекты в демилитаризованной зоне, ООН уведомляет об этом стороны и обращается к ним с запросом о проведении расследования.

Кроме того, он заявил, что Турции и России были направлены запросы по шести разным атакам, произошедшим на северо-западе Сирии с начала 2019 года.

"Официальный ответ от Турции мы получили, от России мы пока его не получили", - добавил Лоукок.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил во вторник недоумение относительно приводимых ООН и рядом западных стран данных о числе разрушенных больниц в сирийской провинции Идлиб.

"До военных действий в Сирии в Идлибе было всего 12 госпиталей. Откуда цифры о количестве госпиталей, которыми сегодня, и не в первый раз, оперируют как представители ООН, так и страны-члены (СБ ООН - ИФ)", - сказал Небензя, выступая на заседании СБ ООН.

Российский дипломат добавил, что "столько госпиталей, сколько якобы разрушено в Сирии, не было на всей территории Сирии вместе взятой".

"Или вы считаете любую палатку, где проходят лечение раненые боевики, госпиталем?" - сказал он.

Ранее в ходе заседания представители ряда западных стран указали на многочисленные атаки на больницы и объекты гражданской инфраструктуры в Идлибе, обвинив в них сирийскую армию и Россию.