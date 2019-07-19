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Россия выступила против резолюции по авиаударам по медицинским объектам в Сирии

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Россия в Совете безопасности ООН выступила против резолюции, призывающей к прекращению нанесения ударов по медицинским объектам в сирийской провинции Идлиб, сообщили СМИ со ссылками на дипломатов всемирной организации.

Заседание Совбеза прошло за закрытыми дверями по инициативе Кувейта, Германии и Бельгии.

В проекте резолюции говорилось, что члены СБ ООН "выражают глубокую озабоченность в связи с недавними атаками на больницы и другие объекты здравоохранения" в Идлибе.

Ранее западные представители обвиняли в налетах на эти объекты правительственные ВВС Сирии и ВКС России.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил журналистам после заседания: "Я предоставил информацию нашего министерства обороны. (...) Расследование миноборны показало, что на девять из заявленных 11 объектов атак не было".

Он отметил, что два других объекта "были частично повреждены", но не российскими ВКС.

По словам российского дипломата, это могло быть совершено термистами ли кем-то еще, добавив, что Россия не располагает точными сведениями об этом.

Британский постпред Карен Пирс заявила, что существуют "подозрения" в причастности России к атакам, однако сказала: "Но давайте внимательно рассмотрим все это и получим правильный ответ".

Россия Сирия ООН

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