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Роспотребнадзор отчитался об уничтожении почти тысячи тонн санкционных продуктов

63% от уничтоженного составили фрукты и овощи

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - С лета 2015 года Роспотребнадзор задержал на границе 2,9 тонны импортных продуктов с неподтвержденным происхождением и уничтожил 985 тонн товаров, которые оказались санкционными. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Санкционные товары Роспотребнадзор ищет в том числе на оптовых базах, в магазинах, на рынках, а также в распределительных центрах, в детских, медицинских и социальных учреждениях.

63% уничтоженной еды пришлось на фрукты и овощи. В связи с попытками ввоза запрещенных продуктов или продуктов без необходимых документов Роспотребнадзор оштрафовал предпринимателей примерно на 866,5 миллиона рублей.

"Позиция Роспотребнадзора в отношении продукции, не имеющей сведений о ее происхождении и полного пакета документов, обеспечивающих ее прослеживаемость, качество и безопасность, принципиальна и заключается в безусловном изъятии такой продукции из оборота", - говорится в пресс-релизе.

Россельхознадзор ранее сообщал, что на 1 апреля ведомство уничтожило 27 624 тонны санкционных продуктов. Их уничтожают с августа 2015 года. Эмбарго на ввоз продуктов из стран, которые ввели санкции против России, действует с 7 августа 2014 года.

В июне 2019 года Роспотребнадзор предложил законодательно запретить уничтожение продуктов, пригодных в пищу, и прописать процедуру по их переработке в биотопливо.

12 июля вице-премьер Алексей Гордеев высказал мнение, что уничтожать продукты - "это в принципе неправильно".

Россельхознадзор Роспотребнадзор Алексей Гордеев

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