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В доме Атамбаева после попытки штурма остались шестеро спецназовцев

В доме Атамбаева после попытки штурма остались шестеро спецназовцев
Обстановка в селе Кой-Таш, где прошел штурм дома бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева
Фото: Кaktus.media/ТАСС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - После штурма дома бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева внутри остались шесть сотрудников спецназа, сообщила депутат Асель Кодуранова.

По словам Кодурановой, местные жители категорически отказались отпускать спецназовцев до выполнения своих требований: подключить электричество в селе Кой-Таш, отключенное перед штурмом, и восстановить телефонную связь и подключение к интернету.

Отпустить бойцов потребовал замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов на переговорах с представителями Атамбаева.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", переговоры проходят на проезжей части, рядом с домом бывшего президента в селе Кой-Таш. В ходе переговоров, Асанов заявил, что "требует немедленного освобождения сотрудников спецназа".

Как передает корреспондент "Интерфакса", в настоящее время число сотрудников правоохранительных органов Киргизии, находящихся в селе Кой-Таш, составляет около 500 человек, число сторонников Атамбаева – около двух тысяч.

В Киргизии уже поздняя ночь, тем не менее, сторонники Атамбаева не расходятся, а наоборот, продолжают прибывать из разных сел Чуйской области и других регионов Киргизии к дому экс-главы государства, чтобы не позволить арестовать бывшего президента.

Киргизия Кой-Таш

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