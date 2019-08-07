Со сторонниками Атамбаева начал переговоры замглавы МВД Киргизии

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Подступы к дому экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш заблокировали около тысячи его сторонников, с ними начал переговоры замглавы МВД Курсан Асанов, передает корреспондент "Интерфакса".

Со стороны соратников экс-президента в обсуждении участвуют экс-депутат Равшан Жээнбеков, действующий депутат Асель Кодуранова и члены Народного штаба в защиту бывшего президента.

В село приехали около 300 спецназовцев и сотрудников Госкомитета национальной безопасности (ГНКБ), им не дают проехать к дому Атамбаева люди с палками и камнями. Ранее они отбили по меньшей мере одну попытку штурма резиденции.

По последним данным Минздрава Киргизии, в столкновениях пострадали 23 человека. Один боец спецназа получил пулевое ранение и погиб, сообщает "24.kg".

Советник мэра Бишкека Гуля Алмамбетова сообщила в твиттере, что ранены три бойца спецназа, двое военных и 13 гражданских.