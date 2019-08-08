Сотрудники правоохранительных органов уехали из села, где живет Атамбаев

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Все сотрудники правоохранительных органов покинули село Кой-Таш, где находится дом экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщили "Интерфаксу" в МВД.

"В ходе переговоров со сторонниками Атамбаева, которые обещали освободить к утру шестерых сотрудников спецназа, принято решение отозвать всех находящихся в селе Кой-Таш сотрудников", - сказал агентству замглавы МВД Киргизии Курсан Асанов.

По его словам, власти Киргизии пошлина данный шаг для снижения конфронтации. "Мы надеемся, что сторонники Атмабаева выполнят свои обещания и отпустят удерживаемых в доме Атамбаева сотрудников спецназа утром" - заявил Асанов.