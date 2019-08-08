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Атамбаев отреагировал на штурм своего дома

Бывший президент осудил готовность действующей власти пойти на значительный ущерб ради его ареста

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, дом которого в среду штурмовал спецназ, призвал действующие власти воздержаться от силового воздействия на него.

"Сегодня была попытка захвата экс-президента, к сожалению, пострадали невинные мирные люди, потому что на захват был направлен отряд специального назначения "Альфа"", – сказал Атамбаев в эфире принадлежащего ему телеканала "Апрель" в ночь на четверг. "Ради того, чтобы заставить замолчать Атамбаева, закрыть под арест или убить, власть идет на то, чтобы расстреливать мирных граждан, это беспредел".

Бывший президент заявил, что "ни он, ни собравшиеся у него дома в селе Кой-Таш не являются террористами, (...) но было применено боевое оружие". "К сожалению, власть не вняла моим призывам войти в правовое поле, я несколько раз предлагал дать письменные показания, ответить на вопросы через СМИ, но нам было в этом отказано, (...) я и сейчас готов ответить на все вопросы, к примеру, по делу Батукаева (криминальный авторитет незаконно освобожденный из заключения в апреле 2013 года - ИФ), там нет ни капли моего участия", – сказал Атамбаев.

Он призвал власти "одуматься" и войти "в правовое поле" и "не стрелять в свой народ".

В среду спецназ Госкомитета национальной безопасности Киргизии штурмовал дом Атамбаева в селе Кой-Таш, чтобы задержать его.

Бывшего президента страны обвинили в незаконом обогащении, завладении земельным участком, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Чтобы начать уголовное преследование, парламенту пришлось лишить Атамбаева иммунитета, который полагается всем бывшим президентам страны.

Киргизия Алмазбек Атамба

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