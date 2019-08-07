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Президент Киргизии срочно созвал Совет безопасности

В четверг спецназ начал штурм резиденции экс-президента страны Алмазбека Атамбаева

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков намерен в четверг провести срочное заседание Совета безопасности страны, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что он прервал свой недельный отпуск вернулся в Бишкек, и утром 8 августа проведет заседание Совета безопасности.

В среду в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ Госкомитета нацбезопасности проводит операцию по задержанию бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева. Задержать его в ходе первой волны штурма не удалось. В ходе операции пострадали 15 человек, один из них - сотрудник спецназа - скончался от полученных травм.

27 июня с Атамбаевасняли неприкосновенность, одновременно лишив его статуса экс-президента и иммунитета от уголовного преследования. Перед этим Генпрокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента. Они касаются незаконного обогащения и завладения участком земли, причастности к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, а также коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Киргизия Сооронбай Жээнбеков Алмазбек Атамбаев

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