ГКНБ предположил вину снайпера в смерти киргизского спецназовца

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Госкомитет национальной безопасности Киргизии заявил, что скончавшийся в больнице сотрудник спецназа был ранен из снайперской винтовки.

"В ходе спецоперации по задержанию Атамбаева были ранены несколько сотрудников спецназа ГКНБ", один из бойцов скончался в больнице от несовместимых с жизнью ран", – говорится в поступившем в "Интерфакс" в среду сообщении пресс-службы ГКНБ.

"Пуля, предположительно от снайперской винтовки, выпущенная со стороны дома, пробила жизненно важные органы сотрудника спецназа", – подчеркивается в сообщении.

В нем также указано, что "бойцы спецназа применяли только резиновые пули, а со стороны дома отстреливались огнестрельным оружием".

Вместе с тем сторонник бывшего президента заявляют обратное. В эфире принадлежащего Атамбаеву телеканала "Апрель" член политсовета основанной бывшим президентом Социал-демократической партии Мирбек Айтикеев, продемонстрировал несколько пуль, выпущенных из огнестрельного оружия.

Корреспондент "Интерфакса" с места события сообщает, что в настоящий момент, к 2:30 (23:30 по Москве) ситуация в доме Атамбаева "несколько успокоилась". Сотрудники правоохранительных органов и сторонники бывшего президента продолжают находиться у дома экс-главы государства.