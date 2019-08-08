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Глава областной милиции в Киргизии впал в кому после штурма дома Атамбаева

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Глава ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов, пострадавший в противостоянии у дома Атамбаева, находится в реанимации, сообщило агентство АКИpress со ссылкой на Минздрав Киргизии.

"У начальника ГУВД Чуйской области закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга тяжелой степени. Был взят на операцию (трепанация черепа). Состояние после операции оценивается врачами как крайне тяжелое, в реанимации. (...) Пресс-служба Минздрава сообщила, что Курманкулов находится в состоянии комы, на аппарате искусственной вентиляции легких", – говорится в сообщении.

Состояние остается крайне тяжелым, добавили в АКИpress.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ Госкомитета нацбезопасности попытался провести операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Однако его сторонники задержания не допустили. Ночью спецназ покинул село. В ходе столкновения один спецназовец погиб.

Киргизия Самат Курманкулов Алмазбек Атамбаев

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