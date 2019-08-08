Президент Киргизии обвинил Атамбаева в грубом нарушении закона

Экс-президент призвал сторонников к бессрочной акции протеста

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы страны, оказав жесткое вооруженное сопротивление законным следственным действиям, заявил действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков на экстренном заседании Совбеза. Об этом сообщила его пресс-служба.

Он потребовал от членов совета принять безотлагательные меры для сохранения законности, мира и безопасности в стране.

7 августа спецназ попытался провести спецоперацию и задержать Атамбаева, который с соратниками находился дома в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека. Штурм не удался, сторонники экс-президента сумели захватить несколько спецназовцев и блокировать подступы к резиденции. В результате силовиков отозвали, а Атамбаев затем сделал заявление: он призвал власти одуматься, вернуться в правовое поле и не стрелять в свой народ.

В результате столкновений в Кой-Таше пострадали больше 50 человек, боец спецназа получил пулевое ранение и умер в больнице. Начальнику ГУВД Чуйского региона проломили голову, он впал в кому.

Утром 8 августа Атамбаев объявил бессрочный протест и призвал сторонников собраться в 16:00 по местному времени у здания "Медиа Форума", где располагается парламент, сообщает "24.kg". Он допустил, что захваченных в его резиденции спецназовцев отпустят, передает "Акипресс".

В связи с событиями 7 августа МВД начало расследование по статьям об убийстве и массовых беспорядках, сообщили "Акипресс" в пресс-службе ведомства.

Атамбаева, которого лишили статуса экс-президента и связанного с этим иммунитета, обвиняют в ряде коррупционных преступлений и в причастности к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. Обвинения в свой адрес он отвергает.