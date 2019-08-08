Поиск

Телеканал экс-президента Киргизии Атамбаева убран из эфира

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Телеканал "Апрель", принадлежащий экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, убран из эфира.

"Настоящую информационную блокаду устроили власти телезрителям Киргизии. Еще накануне вечером, примерно через полтора-два часа после начала штурма был выключен из эфира телеканал "Апрель", - говорится в заявлении телеканала, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

В документе отмечается, что в регионах республики отключили несколько телевышек. "Апрель" пропал также в сетке ведущих операторов интернет-телевидения. В настоящее время эфирное вещание по-прежнему не восстановлено", - сообщает телеканал.

"Телеканал "Апрель" расценивает это как факт неприкрытого подавления свободы слова. Мы призываем власти и президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова не позорить себя и возобновить работу всех телевышек страны", - подчеркивается в заявлении телеканала "Апрель".

Между тем сайт киргизского информационного агентства "24.kg" подвергся DDOS-атаке. "Наш сайт сегодня с раннего утра подвергается массированной DDOS-атаке. Именно поэтому периодически вы не можете зайти на сайт "24.kg" и прочитать новости. Наша команда разбирается со сложившейся ситуацией. Мы прилагаем все усилия для скорейшего восстановления сайта", - сообщила генеральный директор информационного агентства Асель Оторбаева на своей странице в социальной сети в четверг.

"Мы продолжаем освещать сложившуюся в стране ситуацию, и будем это делать, несмотря ни на что", - отметила Оторбаева.

Новость дополняется

Киргизия Алмазбек Атамбаев Апрель

Новости по теме

Новости

Президент Киргизии обвинил Атамбаева в грубом нарушении закона

Цена на нефть Brent подросла до $57,9 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 8 августа

Штурм дома бывшего президента Киргизии. Обобщение

Штурм дома бывшего президента Киргизии. Обобщение

Делегация правительства Венесуэлы не будет участвовать в переговорах с оппозицией

Бывшего советника Белого дома допросят о препятствовании Трампа расследованию Мюллера

Атамбаев призвал отказаться от силового воздействия на него

Атамбаев призвал отказаться от силового воздействия на него

Samsung презентовал новый флагман

Samsung презентовал новый флагман

Сотрудники правоохранительных органов уехали из села, где живет Атамбаев

В доме Атамбаева после попытки штурма остались шестеро спецназовцев

В доме Атамбаева после попытки штурма остались шестеро спецназовцев
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');