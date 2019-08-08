Телеканал экс-президента Киргизии Атамбаева убран из эфира

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Телеканал "Апрель", принадлежащий экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, убран из эфира.

"Настоящую информационную блокаду устроили власти телезрителям Киргизии. Еще накануне вечером, примерно через полтора-два часа после начала штурма был выключен из эфира телеканал "Апрель", - говорится в заявлении телеканала, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

В документе отмечается, что в регионах республики отключили несколько телевышек. "Апрель" пропал также в сетке ведущих операторов интернет-телевидения. В настоящее время эфирное вещание по-прежнему не восстановлено", - сообщает телеканал.

"Телеканал "Апрель" расценивает это как факт неприкрытого подавления свободы слова. Мы призываем власти и президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова не позорить себя и возобновить работу всех телевышек страны", - подчеркивается в заявлении телеканала "Апрель".

Между тем сайт киргизского информационного агентства "24.kg" подвергся DDOS-атаке. "Наш сайт сегодня с раннего утра подвергается массированной DDOS-атаке. Именно поэтому периодически вы не можете зайти на сайт "24.kg" и прочитать новости. Наша команда разбирается со сложившейся ситуацией. Мы прилагаем все усилия для скорейшего восстановления сайта", - сообщила генеральный директор информационного агентства Асель Оторбаева на своей странице в социальной сети в четверг.

"Мы продолжаем освещать сложившуюся в стране ситуацию, и будем это делать, несмотря ни на что", - отметила Оторбаева.

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