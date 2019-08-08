Партия Атамбаева сообщила о приезде в его село 6 тысяч его сторонников

По данным СМИ, в доме экс-президента не больше 250 человек

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В село Кой-Таш, где находится дом бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, прибыли около 6 тысяч его сторонников, заявила член Социал-демократической партии Киргизии (СДПК, основана Атамбаевым) Кундуз Ажибекова. Корреспондент издания "24.kg" сообщает с места событий, что в доме экс-президента не больше 200-250 человек.

После попытки спецназа задержать Атамбаева и взять его дом штурмом 7 августа, бывший президент призвал к бессрочному протесту с требованием отставки президента Сооронбая Жээнбекова, правительства и парламента и созвал сторонников к 16:00 в четверг к зданию "Медиа Форума" в Бишкеке, где находится штаб-квартира СДПК. Сразу после штурма, ночью Атамбаев призвал власти страны вернуться в правовое поле.

Жээнбеков прервал отпуск и провел 8 августа экстренное заседание Совета безопасности Киргизии. Он обвинил Атамбаева в нарушении закона в связи с попыткой воспрепятствовать законным следственным действиям, и потребовал от силовых структур принять срочные меры для обеспечения законности и порядка в стране.

После штурма сторонники экс-президента захватили несколько бойцов спецназа. По данным "Акипресс", их шестеро. Утром к ним пустили врачей Центра общеврачебной практики Арашан, те их осмотрели и оказали медицинскую помощь. "Акипресс" сообщает, что у двоих бойцов пулевые ранения ног, у остальных - ушибы, рваные и резаные раны. Врачи, выйдя из дома Атамбаева, сказали только, что одному пострадавшему сделали перевязку.

Ранее Атамбаев допускал, что захваченных спецназовцев отпустят. Представитель сторонников Атамбаева Алга Кылычев заявил в четверг, что на переговорах вечером замминистра внутренних дел Курсан Асанов обещал, что вернется утром и заберет бойцов. сообщил журналистам, что в минувшую среду в ходе переговоров с заместителем министра внутренних дел Киргизии Курсаном Асановым была достигнута договоренность, что в четверг утром сам замминистра приедет и заберет спецназовцев.

"Но, как вы сами видите, его нет. Бойцы остаются у нас. Мы думали вывести их самих в город, но, ради их же безопасности, они остаются тут. Для них выделена комната, они под присмотром медиков", - сообщил Кылычев.

В результате столкновений спецназа и сторонником Атамбаева пострадали больше 50 человек. Боец спецназа умер в больнице от пулевого ранения. МВД Киргизии начало расследование по статьям об убийстве и массовых беспорядках.