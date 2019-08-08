Шесть уголовных дел возбуждено после событий в киргизском селе Кой-Таш

Сторонники Алмазбека Атамбаева в его доме Фото: AP/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - МВД Киргизии возбудило шесть уголовных дел после событий в селе Кой-Таш, где спецназ Госкомитета национальной безопасности попытался взять штурмом дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева и задержать его.

В частности, уголовные дела возбуждены по статьям о хулиганстве, убийстве, покушении на убийство и захвате заложников, заявил на внеочередном заседании парламента в четверг замглавы МВД Киргизии Суйун Омурзаков.

Он утверждает, что никто из сотрудников МВД, участвовавших в спецоперации, не имел при себе боевого оружия.

В свою очередь генеральный прокурор Киргизии Откурбек Джамшитов заявил в парламенте, что создана следственная группа, изымаются фото и видео из социальных сетей.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева. Задержать его не удалось, в столкновениях пострадали более 50 человек, один из сотрудников спецназа скончался от огнестрельного ранения.

В доме у бывшего президента остаются несколько бойцов спецназа. Глава ГКНБ Орузбек Опумбаев заявил на заседании парламента, что сторонники Атамбаева отобрали у бойцов спецназа несколько десятков единиц боевого оружия.