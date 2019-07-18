Телекомпанию "Рустави 2" по решению ЕСПЧ смогут вернуть прежнему владельцу

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отменил свое решение о приостановке исполнения решения Верховного суда Грузии по нескольким искам телекомпании "Рустави 2" и ее владельцев против Грузии, включая возвращение телекомпании одному из ее прежних владельцев - Кибару Халваши.

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани на брифинге в четверг заявила, что ЕСПЧ не удовлетворил ни одного из исков "Рустави 2" и ее нынешних владельцев братьев Караманишвили.

По ее словам, ЕСПЧ признал, что права собственности "Рустави 2" не нарушены, соответственно решение Верховного суда Грузии о принадлежности "Рустави 2" Кибару Халваши остается в силе.

Ранее Халваши подал иск в суд с требованием вернуть ему "Рустави 2". По его словам под давлением прежних властей во главе с президентом страны Михаилом Саакашвили он был вынужден за бесценок отказаться от всех акций телекомпании. Грузинские суды удовлетворили этот иск Халваши, однако ЕСПЧ приостановил эти решения в марте 2017 года.

Скандал

"Рустави 2" недавно оказалась в центре скандала. 7 июля телеведущий Георгий Габуния выступил с оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина. Тогда Госдума предложила наказать Грузию санкциями.

Однако Путин высказался против этой инициативы. Он заявил, что все скандальные высказывания, звучащие в его адрес в Грузии, это производные от политики, основанной на нежелании помнить историю взаимоотношений Грузии, Абхазии и Осетии, подорвать отношения с Россией.