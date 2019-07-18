Поиск

Телекомпанию "Рустави 2" по решению ЕСПЧ смогут вернуть прежнему владельцу

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отменил свое решение о приостановке исполнения решения Верховного суда Грузии по нескольким искам телекомпании "Рустави 2" и ее владельцев против Грузии, включая возвращение телекомпании одному из ее прежних владельцев - Кибару Халваши.

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани на брифинге в четверг заявила, что ЕСПЧ не удовлетворил ни одного из исков "Рустави 2" и ее нынешних владельцев братьев Караманишвили.

По ее словам, ЕСПЧ признал, что права собственности "Рустави 2" не нарушены, соответственно решение Верховного суда Грузии о принадлежности "Рустави 2" Кибару Халваши остается в силе.

Ранее Халваши подал иск в суд с требованием вернуть ему "Рустави 2". По его словам под давлением прежних властей во главе с президентом страны Михаилом Саакашвили он был вынужден за бесценок отказаться от всех акций телекомпании. Грузинские суды удовлетворили этот иск Халваши, однако ЕСПЧ приостановил эти решения в марте 2017 года.

Скандал

"Рустави 2" недавно оказалась в центре скандала. 7 июля телеведущий Георгий Габуния выступил с оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина. Тогда Госдума предложила наказать Грузию санкциями.

Однако Путин высказался против этой инициативы. Он заявил, что все скандальные высказывания, звучащие в его адрес в Грузии, это производные от политики, основанной на нежелании помнить историю взаимоотношений Грузии, Абхазии и Осетии, подорвать отношения с Россией.

Грузия ЕСПЧ Рустави 2

Новости по теме

Новости

Число погибших в результате поджога студии Kyoto Animation достигло 23

Число погибших в результате поджога студии Kyoto Animation достигло 23

В Киото больше десяти человек погибли в результате поджога анимэ-студии

Американский сенатор попросил ФБР проверить российское приложение FaceApp

Что случилось этой ночью: четверг, 18 июля

Турция потребовала от США не исключать ее из производства F-35

Турция потребовала от США не исключать ее из производства F-35

НАТО не поднимало вопрос об исключении Турции

Палата представителей США проголосовала против рассмотрения резолюции по импичменту Трампа

Палата представителей США проголосовала против рассмотрения резолюции по импичменту Трампа

Украинский президент пообещал олигархам новые правила игры

Контактная группа договорилась о бессрочном перемирии в Донбассе

Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен "всех на всех"

Зеленский предложил Путину начать с моряков обмен "всех на всех"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');