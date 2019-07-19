В грузинской оппозиции назвали смену владельца "Рустави 2" рейдерским захватом

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Лидер объединенной грузинской оппозиции "Сила в единстве" Григол Вашадзе прокомментировал смену владельца телеканала "Рустави 2". По его мнению, это был рейдерский захват телекомпании со стороны властей Грузии.

Вашадзе считает, что "независимое, объективное телевидение попало в руки олигарха", что, по его словам, существенно ослабляет голос оппозиции к своим избирателям.

По словам оппозиционного лидера, телеканал "Рустави 2" в "ускоренной, истерической форме был переоформлен рейдеру Кибару Халваши". "Хочу отметить, что "Рустави 2" - это не километры кабелей, не только аппаратура, "Рустави 2" - это идеология и ценности", - сказал Вашадзе.

Лидер "Силы в единстве" опасается, что телеканал прекратит выполнять ту функцию, которую он исполнял для общества.

Ранее в пятницу премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что партия власти "Грузинская мечта" не намерена влиять на редакционную политику телекомпании "Рустави 2", накануне сменившей владельца. Он отметил, что решение о "Рустави 2" накануне было принято Европейским судом по правам человека, поэтому любая его ревизия со стороны грузинских оппонентов неуместна.

ЕСПЧ отменил свое решение

Накануне ЕСПЧ признал правомерными вердикты грузинских судов, по которым все акции "Рустави 2" принадлежат ее бывшему владельцу, грузинскому бизнесмену Кибару Халваши.

Сразу же после оглашения этого решения Халваши в Гражданском реестре Грузии зарегистрировал акции "Рустави 2" на себя. Он также снял с должности гендиректора телеканала Нику Гварамия и назначил на этот пост своего адвоката Паату Салия.

Как сообщалось, ранее Халваши подал иск в суд, по которому требовал возвращения ему "Рустави 2". Он утверждал, что был вынужден за бесценок отказаться от всех акций телекомпании под давлением прежних властей во главе с президентом страны Михаилом Саакашвили. Грузинские суды удовлетворили этот иск Халваши, однако ЕСПЧ приостановил эти решения в марте 2017 года.

Скандал

"Рустави 2" недавно оказалась в центре скандала. 7 июля телеведущий Георгий Габуния выступил с оскорблениями в адрес президента РФ Владимира Путина. Тогда Госдума предложила наказать Грузию санкциями.

Однако Путин высказался против этой инициативы. Он заявил, что все скандальные высказывания, звучащие в его адрес в Грузии, это производные от политики, основанной на нежелании помнить историю взаимоотношений Грузии, Абхазии и Осетии, подорвать отношения с Россией.