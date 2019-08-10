Что случилось этой ночью: суббота, 10 августа

Пятеро погибших на военном полигоне, новые пуски ракет в КНДР и повышение Fitch рейтинга РФ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

Пять сотрудников Росатома погибли в результате ЧП на военном полигоне в Архангельской области. Еще трое получили травмы и ожоги. Сотрудники Росатома в момент возгорания проверяли изотопные источники питания, разработанные для жидкостной реактивной установки, сообщили в пресс-службе госкорпорации. При этом источник "Интерфакса" рассказал, что в числе погибших есть и представители Минобороны.

Fitch Ratings повысило рейтинги России до "ВВВ" со стабильным прогнозом. Аналитики агентства отметили, что исходили из долгосрочного сохранения санкций США и ЕС в отношении России. Глава российского Минфина Антон Силуанов счел решение Fitch подтверждением "того, что российская экономика полностью адаптировалась к существующим вызовам и способна выйти на более высокие темпы роста".

КНДР в пятый раз за две недели провела ракетные пуски. Южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян запустил два снаряда неопознанного типа в направлении Японского моря.

"Восточный" готов попросить суд смягчить наказание фигурантам дела Baring Vostok. Банк согласен пойти на это, если ему в полном объеме возместят ущерб. "Восточный" оценил убытки в 3,7 млрд рублей. При этом в уголовном деле речь идет о хищении у банка 2,5 млрд рублей.