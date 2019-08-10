КНДР вновь запустила "неопознанные снаряды" в направлении Японского моря

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Два снаряда неопознанного типа были выпущены в субботу в сторону Японского моря с территории КНДР, сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на военных.

Как отмечается, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи пока не комментирует данные об этих пусках.

В прошлый раз КНДР проводила испытательный пуск 6 августа. Он стал четвертым за две недели.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что получил послание от лидера КНДР Ким Чен Ына. В нем он якобы заявил, что "сам не был рад недавним пускам ракет в КНДР".

В этом письме, как и после прошлых испытаний, говорилось, что запуски ракет - это ответ Северной Кореи на совместные учения США и Южной Кореи.