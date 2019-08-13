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В доме арестованного экс-президента Киргизии изъяли 11 единиц огнестрельного оружия

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - При обыске в доме экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш под Бишкеком были изъяты 11 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы, в том числе снайперская винтовка, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе МВД республики.

По данным МВД, изъяты снайперская винтовка Драгунова (СВД) с магазином, самозарядный карабин Симонова (СКС), пистолет "Капрал", наградной пистолет ТТ с двумя магазинами калибра 7,62 мм, два пистолета GM-100 калибра 9 мм, карабин "Сайга", двуствольное ружье "ТОЗ", ружье Fabarm, ружье ZOLI и ружье PROGRESS.

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Кроме того, изъяты семь помповых ружей 12-го калибра для стрельбы резиновыми пулями, захваченные у спецназовцев группы "Альфа" Госкомитета нацбезопасности в ходе столкновений 7 августа, добавили в ведомстве.

Задержание Атамбаева и протесты

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания экс-президента Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец умер от огнестрельного ранения, шесть сотрудников "Альфы" были взяты в заложники и отпущены только на следующий день.

Столкновения продолжились 8 августа, когда спецназ предпринял третью попытку взять резиденцию штурмом. После этого Атамбаев сдался правоохранительным органам и был арестован.

8 августа вечером милиция применила спецсредства для разгона около 1,5 тыс. сторонников Атамбаева, которые собрались в центре Бишкека. Были задержаны более 40 человек, четверо были госпитализированы.

Ранее во вторник глава МВД Киргизии Кашкар Джунушалиев сообщил, что 7-8 августа во время столкновений сторонников Атамбаева и силовиков в селе Кой-Таш и Бишкеке пострадали 170 человек, 79 из них - сотрудники правоохранительных органов.

Глава ГКНБ Орозбек Опумбаев со своей стороны сообщил, что пять сотрудников "Альфы" получили различные ранения при попытке задержать Атамбаева, один спецназовец погиб, получив ранение в сердце - в него "стреляли на убой, на поражение".

Киргизия Алмазбек Атамбаев

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