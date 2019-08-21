Жители села Атамбаева призвали президента Киргизии прекратить их преследование

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Жители сел Арашан и Кой-Таш под Бишкеком, где 7-8 августа произошли столкновения сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с сотрудниками правоохранительных органов, призвали президента страны Сооронбая Жээнбекова прекратить преследование односельчан.

"Сейчас наших ребят преследуют, им угрожают, возбуждают на них уголовные дела", - говорится в тексте обращения граждан к президенту Киргизии, поступившем в "Интерфакс" в среду. В нем отмечается, что односельчане поддержали Атамбаева "по зову своей совести". "7 августа на наших ребят во дворе дома Атамбаева без предупреждения напал спецназ в масках, начали избивать всех, в том числе стариков и женщин. В законе сказано, что граждане имеют право на необходимую оборону, в том числе и от незаконных действий спецслужб. И мы это право использовали", - говорится в документе.

Авторы обращения считают, что руководители МВД и Госкомитета нацбезопасности "врут, что они просто хотели доставить Атамбаева на допрос как свидетеля, они хотели просто посадить его в тюрьму". "В трагических событиях виноваты как минимум обе стороны. А вот вопрос об ответственности тех, кто послал спецназовцев и милицию на совершенно ненужную и преступную силовую операцию, сегодня даже не стоит на повестке дня", - говорится в обращении.

По данным Национального статистического комитета Киргизии, в селе Арашан живут 3,4 тыс. человек, в селе Кой-Таш - 2,6 тыс. человек.

7 августа в селе Кой-Таш под Бишкеком спецназ группы "Альфа" Госкомитета нацбезопасности Киргизии попытался силой задержать Атамбаева, однако сторонники бывшего президента оказали ему ожесточенный отпор. Один спецназовец был смертельно ранен, а шестеро его коллег были взяты в заложники, их отпустили только на следующий день. Столкновения продолжились 8 августа, когда спецназ начал третий штурм резиденции экс-главы государства. После этого Атамбаев решил сдаться.

8 августа вечером милиция применила спецсредства для разгона около 1,5 тыс. сторонников Атамбаева в Бишкеке, более 40 человек были задержаны. За два дня столкновений в селе Кой-Таш и в Бишкеке пострадали 170 человек, 79 из них - сотрудники правоохранительных органов.