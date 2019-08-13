Поиск

Киргизия оценила ущерб от столкновений со сторонниками Атамбаева почти в $100 тыс

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Ущерб от столкновений сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с сотрудниками правоохранительных органов в селе Кой-Таш и от беспорядков в Бишкеке 7-8 августа составил $99,3 тыс., сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе генпрокуратуры Киргизии.

"Предварительная сумма ущерба от произошедших беспорядков составила 6,9 млн сомов ($99,3 тыс.)", - сказал представитель надзорного ведомства.

В миреСиловики Киргизии объяснили штурм дома Атамбаева намерением не допустить госпереворотСиловики Киргизии объяснили штурм дома Атамбаева намерением не допустить госпереворотЧитать подробнее

По его словам, в результате беспорядков выведены из строя и поломаны 34 видеокамеры, обеспечивающие внешнее наблюдение и безопасность на дорогах в Бишкеке и пригороде. "Ущерб МВД составил 2,1 млн сомов ($30 тыс.), ущерб мэрии Бишкека - 109 тыс. сомов ($1,5 тыс.)", - уточнил собеседник агентства. По указанным фактам проводятся следственные действия, добавили в ведомстве.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ группы "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания экс-президента Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец умер от огнестрельного ранения, а шесть его коллег были ранены и взяты в заложники, их отпустили только на следующий день.

Столкновения продолжились 8 августа при во время третьего штурма спецназом резиденции экс-президента. После этого Атамбаев сам сдался правоохранительным органам. В тот же вечер около 1,5 тыс. протестующих сторонников экс-президента собрались в центре Бишкека, и милиция применила спецсредства для их разгона.

За два дня столкновений в селе Кой-Таш и Бишкеке пострадали 170 человек, 79 из них - сотрудники правоохранительных органов.

Сдавшийся Атамбаев был арестован. Его подозревают в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство.

Штурм резиденции бывшего президента Киргизии

7
Киргизия Алмазбек Атамбаев

Новости по теме

Новости

Украина упростит получение гражданства для россиян, ищущих политического убежища

В Сиднее прохожие сами поймали убийцу с ножом

В США вступит в силу запрет на госзакупки оборудования Huawei и ZTЕ

Силовики Киргизии объяснили штурм дома Атамбаева намерением не допустить госпереворот

Силовики Киргизии объяснили штурм дома Атамбаева намерением не допустить госпереворот

Лидер демократов в палате представителей Конгресса выступил в поддержку протестующих в Москве

РФ поможет Кубе модернизировать военную технику в кредит на 38 млн евро

Что случилось этой ночью: вторник, 13 августа

Россия стала лидером по числу упоминаний в твиттере Трампа

Объем выбросов парниковых газов оказался рекордным в 2018 году

Аэропорт Гонконга изменит расписание после акций протеста

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');