Киргизия оценила ущерб от столкновений со сторонниками Атамбаева почти в $100 тыс

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Ущерб от столкновений сторонников экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева с сотрудниками правоохранительных органов в селе Кой-Таш и от беспорядков в Бишкеке 7-8 августа составил $99,3 тыс., сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе генпрокуратуры Киргизии.

"Предварительная сумма ущерба от произошедших беспорядков составила 6,9 млн сомов ($99,3 тыс.)", - сказал представитель надзорного ведомства.

По его словам, в результате беспорядков выведены из строя и поломаны 34 видеокамеры, обеспечивающие внешнее наблюдение и безопасность на дорогах в Бишкеке и пригороде. "Ущерб МВД составил 2,1 млн сомов ($30 тыс.), ущерб мэрии Бишкека - 109 тыс. сомов ($1,5 тыс.)", - уточнил собеседник агентства. По указанным фактам проводятся следственные действия, добавили в ведомстве.

7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ группы "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания экс-президента Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец умер от огнестрельного ранения, а шесть его коллег были ранены и взяты в заложники, их отпустили только на следующий день.

Столкновения продолжились 8 августа при во время третьего штурма спецназом резиденции экс-президента. После этого Атамбаев сам сдался правоохранительным органам. В тот же вечер около 1,5 тыс. протестующих сторонников экс-президента собрались в центре Бишкека, и милиция применила спецсредства для их разгона.

За два дня столкновений в селе Кой-Таш и Бишкеке пострадали 170 человек, 79 из них - сотрудники правоохранительных органов.

Сдавшийся Атамбаев был арестован. Его подозревают в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство.