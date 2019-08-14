Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявили новые обвинения

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев стал подозреваемым уже по четырем уголовным делам, в том числе о столкновениях его сторонников с сотрудниками правоохранительных органов 7-8 августа, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Сергей Слесарев.

"Сегодня военная прокуратура Киргизии направила еще два уведомления об обвинении в совершении преступления при модернизации ТЭЦ Бишкека и касаемо передачи в собственность здания "Форума" в Бишкеке, в них несколько эпизодов, в том числе по коррупции. Таким образом, на данный момент Атамбаев является подозреваемым в четырех уголовных делах", - сказал Слесарев.

Адвокат отметил, что еще два дела касаются событий 7-8 августа в селе Кой-Таш и освобождения в 2013 году "криминального авторитета" Азиза Батукаева.

По данным Слесарева, Военная прокуратура в четверг намерена вручить уведомления еще по нескольким делам. "Удивляет скорость следствия, ведь раньше Атамбаев проходил по делу Батукаева в качестве свидетеля", - сказал адвокат.

"Форум" - офисное здание в Бишкеке, где расположены штаб-квартира основанной Атамбаевым Социал-демократической партии (СДПК) и принадлежащий экс-президенту телеканал "Апрель".

Задержание Атамбаева и протесты

По данным МВД, 7 августа была начата операция по принудительному приводу Атамбаева в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении "криминального авторитета" Батукаева. В тот день спецназ "Альфа" ГКНБ Киргизии попытался задержать экс-президента в его резиденции в 20 км от Бишкека, но операция переросла в столкновения со сторонниками Атамбаева, в ходе которых один спецназовец погиб, а еще шестеро оказались в заложниках и были освобождены только на следующий день.

Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев решил сдаться. Вечером того же дня милиция с применением спецсредств разогнала около полутора тысяч сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека.

Всего два дня столкновений сторонников в селе Кой-Таш и Бишкеке пострадали 170 человек, 79 из них - сотрудники правоохранительных органов.

Атамбаев арестован и подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство. На его имущество был наложен арест.