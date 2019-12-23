Метеорологи ждут исторических рекордов от декабрьской погоды в Москве

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В декабре 2019 года в Москве среднесуточная температура ни разу не была отрицательной, а в отдельные дни она превышала норму на 8-11 градусов, сообщили "Метеоновости". Синоптики считают, что декабрь может оказаться самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Пока рекордным считается декабрь 2006 года, со средней месячной температурой воздуха +1,2 градуса при норме -6,1 градуса. Тогда снежный покров установился после 19 декабря и к Новому году в городе было семь см снега, напоминают "Метеоновости".

Декабрь 2019 года также пока остается самым бесснежным. До конца текущей недели (29 декабря) в городе не ожидается ни снега, ни мороза. По данным московского метеобюро, с начала декабря в городе выпало 16 мм при норме 56 мм.

Такая погода стала результатом серии атлантических циклонов, которые принесли тепло в среднюю полосу России.

18 и 19 декабря в городе были побиты температурные рекорды дня. В эти дни воздух в Москве прогревался до 5,4 градуса.

Непрерывные инструментальные метеонаблюдения ведутся в Москве с 1879 года.