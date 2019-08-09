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Трамп заявил, что Ким Чен Ын сам был не рад недавним пускам ракет в КНДР

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что получил от лидера КНДР Ким Чен Ына "отличное письмо", охарактеризовав его как "очень личное".

По словам Трампа, Ким Чен Ын заявил, что сам был не рад недавним пускам ракет в КНДР. При этом американский президент подчеркнул, что Северная Корея после переговоров с ним не проводит испытаний ядерного оружия.

Трамп не исключил очередной встречи с Ким Чен Ыном для обсуждения денуклеаризации.

Агентство Bloomberg сообщает, что Ким Чен Ын в письме также пожаловался на военные учения, которые в настоящее время совместно проводят США и Южная Корея. "Он был недоволен этими учениями. Посмотрим, что в итоге из этого получится", - сказал Трамп.

Трамп и Ким Чен Ын договорились возобновить переговоры на рабочем уровне по денуклеаризации во время встречи 30 июня на межкорейской границе.

Несмотря на это, Пхеньян в конце июля испытал две баллистические ракеты малой дальности и в начале августа.

В начале недели Южная Корея и США приступили к проведению совместных военных учений, вызывающих недовольство КНДР. Северокорейская сторона заявляла, что проведение военных учений может оказать негативное влияние на переговоры по вопросам денуклеаризации.

США КНДР Дональд Трамп Ким Чен Ын

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