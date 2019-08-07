КНДР назвала ракетные пуски предупреждением США и Южной Корее из-за учений

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - "Демонстрационные" пуски ракет "нового типа" в КНДР были предупреждением властям США и Южной Кореи на фоне совместных военных учений двух стран, сообщает ЦТАК.

"Демонстрационный огонь четко подтвердил надежность, безопасность и фактическую боеспособность системы тактического управляемого оружия нового типа", - говорится в сообщении.

По данным агентства, две тактические управляемые ракеты были запущены на базе в западной части страны. Они пролетели над Пхеньяном и центральным внутренним районом КНДР и "нанесли точный удар по указанной цели - острову в Восточном море". Как отмечается, за пуском наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Накануне Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, ракеты были выпущены в 5:24 и 5:36 (23:24 по мск) и (23:36 по мск) из северокорейского юго-западного округа Квайл в южной провинции Хванхэ. Обе пролетели около 450 км на высоте около 37 км.

Этот запуск стал уже четвертым, произведенным КНДР за последние две недели.