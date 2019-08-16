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В Киргизии арестовали банковские счета и имущество семьи Атамбаевых

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Счета экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в 25 коммерческих банках республики арестованы в рамках уголовных дел против бывшего главы государства. Об этом сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.

Под арестом оказались имущество, ценные бумаги, акции, счета в 25 банках, принадлежащие Атамбаеву, его супруге Раисе, а также ряду предприятий и фирм, принадлежащих семье экс-президента, уточнил сообщил собеседник агентства.

По его словам, также наложен арест на несколько компаний и организаций, принадлежащих семье Атамбаева. Среди них ОАО "Кыргызавтомаш" (бывший Фрунзенский автосборочный завод - ИФ), телеканал "Апрель", ОАО "Медиа Форум" и Общественный фонд "Апрель".

Согласно данным Генпрокуратуры, на балансе ОАО "Кыргызавтомаш" числятся более 20 квартир и один многоквартирный дом в Бишкеке, земельные участки, участок железной дороги, цеха, магазины и нежилые помещения.

Под арест также попали жилой дом в селе Арашан (20 км от Бишкека), жилой дом в столице, одна квартира, восемь автомобилей, четыре земельных участка, пастбища, многолетние насаждения и оздоровительный центр.

В ведомстве отметили, что в общей сложности наложен арест на 120 объектов имущества экс-президента.

Столкновения со спецназом

7 августа в селе Кой-Таш в 20 км от Бишкека спецназ группы "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева. Штурм резиденции Атамбаева перерос в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец умер от огнестрельного ранения в грудь. Шестеро сотрудников "Альфы" были взяты в заложники и отпущены на следующий день.

Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать экс-президента. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии.

8 августа вечером милиция применила спецсредства для разгона около 1,5 тыс. сторонников Атамбаева, собравшихся в центре Бишкека.

За два дня столкновений в селе Кой-Таш и Бишкеке пострадали 170 человек, 79 из них - сотрудники правоохранительных органов.

Атамбаев решением суда был арестован и помещен в СИЗО ГКНБ до 26 августа. На его имущество был наложен арест.

Сообщалось, что он подозревается в совершении нескольких тяжких преступлений, в том числе в организации массовых беспорядков и покушении на убийство во время событий 7-8 августа. Ему также предъявлены обвинения в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и поставках угля на столичную теплоцентраль.

Помимо этого, Атамбаев подозревается в незаконном обогащении и легализации преступных доходов и организации коррупции при выдаче лицензий в горнодобывающей отрасли.

В числе других предъявленных обвинений Атамбаеву значатся незаконная передача в собственность здания "Форум" в Бишкеке, где расположены штаб-квартира основанной экс-президентом Социал-демократической партии и принадлежащий ему телеканал "Апрель", а также незаконное приобретение земельного участка в селе Кой-Таш под Бишкеком.

Еще одним уголовным делом, по которому проходит Атамбаев, является незаконное освобождение в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева.

Штурм резиденции бывшего президента Киргизии

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Киргизия Алмазбек Атамбаев

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