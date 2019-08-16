Самый богатый человек Гонконга призвал прекратить насилие и беспорядки в городе

Богатейший человек Гонконга Ли Цзячэн Фото: АР/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - С призывом к населению и властям Гонконга прекратить беспорядки и акты насилия выступил самый богатый, по версии Forbs, человек города Ли Цзячэн (Ли Кашин).

"Любите Китай, любите Гонконг и самих себя" - такой призыв Ли разместил на первых полосах в разделах рекламы ведущих гонконгских газет.

Он, подписавшись "Гражданин Гонконга Ли Цзячэн", добавил, что "надо сменить гнев на любовь" и "прекратить насилие".

Миллиардер, состояние которого превышает $30 млрд, напомнил, что "благими намерениями выстлана дорога в ад", и подчеркнул: "Я думаю, что правительство услышало голоса протестующих, прозвучавшие громко и ясно, и теперь усердно ломает голову над решением проблем".

Это, как отмечают СМИ, первая публичная реакция Ли на события в Гонконге.

Ever since #HongKong's protests began, I often got asked why the city's tycoons have stayed silent.



Today, HK's richest man Li Ka-shing has published two separate msgs on front pages newspapers across political spectrum.



Here are some interpretation on the 91-yo's wisdom: pic.twitter.com/3xhXfCF0JY — Kinling Lo 盧建靈 (@kinlinglo) August 16, 2019

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.