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Самый богатый человек Гонконга призвал прекратить насилие и беспорядки в городе

Самый богатый человек Гонконга призвал прекратить насилие и беспорядки в городе
Богатейший человек Гонконга Ли Цзячэн
Фото: АР/ТАСС

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - С призывом к населению и властям Гонконга прекратить беспорядки и акты насилия выступил самый богатый, по версии Forbs, человек города Ли Цзячэн (Ли Кашин).

"Любите Китай, любите Гонконг и самих себя" - такой призыв Ли разместил на первых полосах в разделах рекламы ведущих гонконгских газет.

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Он, подписавшись "Гражданин Гонконга Ли Цзячэн", добавил, что "надо сменить гнев на любовь" и "прекратить насилие".

Миллиардер, состояние которого превышает $30 млрд, напомнил, что "благими намерениями выстлана дорога в ад", и подчеркнул: "Я думаю, что правительство услышало голоса протестующих, прозвучавшие громко и ясно, и теперь усердно ломает голову над решением проблем".

Это, как отмечают СМИ, первая публичная реакция Ли на события в Гонконге.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Протесты в Гонконге против закона об экстрадиции

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Протестные выступления вылились в беспорядки у здания заксобания и в некоторых других районах города, где демонстранты перекрывали движение транспорта и воздвигали баррикадыЗаконодательное собрание Гонконга должно было рассмотреть вопрос о поправках к закону об экстрадиции в среду, 12 июня, однако на фоне акций протеста отложило заседание на неопределенный срокВласти Гонконга закрыли все правительственные офисы в центре города из-за беспорядковДля наведения порядка полиция использовала перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашкиБолее двадцати человек пострадали в результате столкновенийОрганизаторы протестов пообещали, что они не прекратятся до тех пор, пока власти не откажутся от рассмотрения закона об экстрадицииГлава Гонконга Кэрри Лам осудила беспорядки и призвала к скорейшей нормализации жизни в городеВласти Гонконга опасаются повторения выступлений, в центре города работают усиленные патрули полицииНедовольство законопроектом 9 июня привело к крупнейшей политической демонстрации в Гонконге с момента его передачи Великобританией Китаю в 1997 году. В протестных выступлениях приняли участие до 1 млн человек.
Протестные выступления вылились в беспорядки у здания заксобания и в некоторых других районах города, где демонстранты перекрывали движение транспорта и воздвигали баррикады
Гонконг

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