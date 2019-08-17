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Преподаватели вышли на демонстрацию в Гонконге в защиту студентов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Гонконге в субботу проходит демонстрация свыше тысячи учителей, преподавателей и научных сотрудников, передает агентство Associated Press.

Представители сферы образования вышли ранним утром в субботу на шествие, несмотря на пасмурную и дождливую погоду. Оно началось в центре города в одном из скверов и направилось к резиденции главы местной администрации Кэрри Лам.

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Этой акцией преподавательских состав учебных заведений Гонконга выражает солидарность студентам, регулярно выходящим на акции протеста в течение этого лета. Демонстранты призывают власти и полицию Гонконга перестать применять такие методы, как слезоточивый газ, чтобы разгонять демонстрации.

Протестующие скандируют лозунги, они идут по городу без традиционных черных масок на лице, одетые в плащи-дождевики и под зонтами.

Протесты в Гонконге длятся уже свыше 2 месяцев.

Массовые протесты начались в Гонконге в первой половине июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. После того, как власти Гонконга отказались от внесения поправок, демонстранты начали требовать расследования применения полицией против участников протестов чрезмерно жестких методов, а также отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм.

Протесты в Гонконге против закона об экстрадиции

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Протестные выступления вылились в беспорядки у здания заксобания и в некоторых других районах города, где демонстранты перекрывали движение транспорта и воздвигали баррикадыЗаконодательное собрание Гонконга должно было рассмотреть вопрос о поправках к закону об экстрадиции в среду, 12 июня, однако на фоне акций протеста отложило заседание на неопределенный срокВласти Гонконга закрыли все правительственные офисы в центре города из-за беспорядковДля наведения порядка полиция использовала перцовый и слезоточивый газ, дубинки, резиновые пули и дымовые шашкиБолее двадцати человек пострадали в результате столкновенийОрганизаторы протестов пообещали, что они не прекратятся до тех пор, пока власти не откажутся от рассмотрения закона об экстрадицииГлава Гонконга Кэрри Лам осудила беспорядки и призвала к скорейшей нормализации жизни в городеВласти Гонконга опасаются повторения выступлений, в центре города работают усиленные патрули полицииНедовольство законопроектом 9 июня привело к крупнейшей политической демонстрации в Гонконге с момента его передачи Великобританией Китаю в 1997 году. В протестных выступлениях приняли участие до 1 млн человек.
Протестные выступления вылились в беспорядки у здания заксобания и в некоторых других районах города, где демонстранты перекрывали движение транспорта и воздвигали баррикады
Гонконг

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