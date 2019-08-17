Экранизации "Мулан" пригрозили бойкотом из-за поддержки актрисой полиции Гонконга

Актриса Лю Ифэй Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Экранизация Disney известного мультфильма "Мулан" подверглась критике в соцсетях из-за высказываний американо-китайской актрисы Лю Ифэй, сообщает "Би-би-си".

Ранее Лю Ифэй, которая родилась в КНР, но в детстве жила в США и получила там второе гражданество, ранее в китайской соцсети Weibo разместила у cебя пост в поддержку полиции Гонконга, разгоняющей уже несколько недель митинги недовольных политикой властей.

Актриса поделилась постом газеты "Жэньминь жибао", на китайском языке: "Я тоже поддерживаю полицию Гонконга. Можете меня избить". На английском добавлен комментарий "Какой стыд для Гонконга". Лю Ифэй добавила от себя: "Я тоже поддерживаю полицию Гонконга".

Фраза на китайском является цитатой журналиста издания "Глобал Таймс", на которого ранее напали демонстранты в аэропорту Гонконга, заподозрив его в том, что он работает на полицию.

Пользователи Weibo единодушно поддержали актрису и выразили ей поддержку. Однако в Twitter, доступ к которому в КНР закрыт, ее раскритиковали, обвинив в поддержке "полицейской жестокости". Пользователи упрекают ее в том, что она сама является гражданкой США и считает, что жители Гонконга не достойны иметь прав, которые она получила на новой родине.

В сети набирает популярность хэштег #BoycottMulan ( #БойкотМулан). Этот фильм по мотивам мультфильма 1998 года должен выйти на экраны в марте 2020 года.

Как напоминает The Guardian, ранее похожей критике подвергся родившийся в Гонконге актер Джеки Чан. Его обвинили в том, что он не высказался в поддержку митингующих. Актер заявил, что это печальные события, а сам он горд быть китайцем и видеть, какое уважением по всему миру вызывает флаг КНР.

Протесты в Гонконге начались из-за внесенного законопроекта об экстрадиции, которые разрешили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая. Власти Гонконга отложили рассмотрение документа, а демонстранты начали требовать расследования методов подавления митингов полицией.