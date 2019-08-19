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Трамп признал, что США рассматривают приобретение Гренландии у Дании

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Приобретение Соединенными Штатами у Дании острова Гренландия было бы стратегически интересным, но этот вопрос не является приоритетным, заявил в эфире CBS News президент США Дональд Трамп.

По его словам, Дания ежегодно теряет из-за Гренландии почти $7 млн, в то время как для США владение островом "стратегически было бы неплохо".

"Многое можно было бы сделать. По сути, это крупная сделка с недвижимостью", - сказал Трамп.

Также он во время интервью несколько раз повторил, что Дания является союзником Соединенных Штатов, которому они помогают и которого они защищают.

Кроме того, президент США сообщил, что задумывается о визите в Данию, но "вовсе не по этой причине".

На этой неделе газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Трамп интересовался у своих помощников возможностью покупки Гренландии. Два источника утверждали, что президент США попросил юрисконсульта в Белом доме изучить возможность сделки.

На следующий день после появления этой публикации правительство Гренландии опубликовало коммюнике, в котором отвергло возможность покупки острова.

В воскресенье советник Белого дома Ларри Кадлоу подтвердил интерес США к приобретению острова у Дании.

Гренландия - крупнейший на Земле остров, расположенный на северо-востоке Северной Америки. Он является автономной территорией Дании. Большая часть Гренландии покрыта льдом. Население острова составляет порядка 56 тысяч человек.

Дональд Трамп США Гренландия

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