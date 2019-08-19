Что случилось этой ночью: понедельник, 19 августа

Трамп высказался о покупке Гренландии, Grace 1 покинул Гибралтар, Медведев выиграл турнир в Цинциннати

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии. Приобретение США острова было бы стратегически интересным, в то время как Дания теряет из-за Гренландии почти $7 млн в год, заявил президент США. "По сути, это крупная сделка с недвижимостью", - добавил Трамп, отметив, что этот вопрос не является приоритетным.

Grace 1 покинул Гибралтар, несмотря на запрос США. Оказавшийся в центре международного скандала иранский танкер простоял в Гибралтаре 46 дней. Причем перед тем, как покинуть британскую заморскую территорию, судно переименовали в Adrian Darya.

Forensic Architecture собрала доказательства участия РФ в боях под Иловайском. Опубликованное в The Guardian исследование содержит снимки со спутника, а также фотографии танка Т-72Б3. Исследователи утверждают, что в то время он был на вооружении только у ВС РФ. Собранные свидетельства планируется использовать при подаче иска против России в ЕСПЧ.

США ведут переговоры о гарантиях сторонникам Мадуро в случае его свержения. Источник Associated Press рассказал, что один из лидеров социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо в июле встречался в Каракасе с человеком, приближенным к администрации президента США. Подобные переговоры ведутся и с другими венесуэльскими чиновниками, добавил он.

Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Цинциннати. В финале соревнования он обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счетом 7:6 (7:3), 6:4. Эта победа стала для россиянина первой на турнирах серии Masters. Российская теннисистка Светлана Кузнецова в финале этого турнира уступила американке Мэдисон Киз.