Associated Press узнало о тайных переговорах США с лидером социалистов Венесуэлы

Стороны обсуждают гарантии для венесуэльских властей в случае отставки Мадуро

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты начали секретные переговоры с одним из лидеров социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо, сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США.

По его словам, стороны обсуждают гарантии безопасности приближенным президента Венесуэлы Николаса Мадуро в случае, если они согласятся отстранить главу государства от должности.

Источник заявил, что в прошлом месяце Кабельо в Каракасе провел встречу с человеком, находящимся в тесном контакте с администрацией президента США Дональда Трампа. В настоящее время ведется подготовка второй встречи. Кроме того, аналогичные переговоры ведутся и другими высокопоставленными лицами из Венесуэлы, добавил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что США не рассматривают возможность замены Мадуро на Кабельо. По его словам, цель таких переговоров - посеять раздор среди сторонников существующего венесуэльского режима.

При этом источник заявил, что речи о предательстве Мадуро со стороны Кабельо не идет. По его словам, все встречи с американцами проходят только с согласия президента Венесуэлы и только если это может способствовать отмене санкций.

Кабельо на момент публикации не ответил на просьбу Associated Press о комментарии.

Венесуэла уже длительное время живет в состоянии глубочайшего политического кризиса, который сопровождается массовыми общественными протестами. В январе лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали его временным президентом Венесуэлы. РФ выразила поддержку Мадуро.