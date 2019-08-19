Бывший посол Молдавии в России возглавил Конституционный суд страны

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Судьи нового состава Конституционного суда Молдавии избрали на должность председателя КС бывшего депутата парламента и бывшего посла Молдавии в Москве Владимира Цуркана. Об этом сообщила пресс-служба президента страны.

Конституционный суд Молдавии ушел в отставку в полном составе в июне 2019 года после завершения политического кризиса с двоевластием в стране. Перед этим КС отменил шесть своих спорных решений от 7-9 июня, которые привели к политическому кризису и фактическому двоевластию в в стране с 8 по 14 июня. КС, выполняя указания Демократической партии, не признал законность нового состава парламента и правительства и объявил 8 июня, что правительство сформировано с нарушением указанных в законодательстве сроков. Несмотря на это, президент и парламентское большинство продолжили работу, а бывшее правительство отказывалось подать в отставку. В результате давления, в том числе со стороны международного сообщества, бывшее правительство ушло в отставку.

21 июня Венецианская комиссия Совета Европы признала решения КС "поспешными" и "не соответствующими нормам демократии". Венецианская комиссия констатировала, что "единственный путь к восстановлению конституционной стабильности - это отставка всех судей Конституционного Суда в полном составе". С требованиями об отставке членов КС выступил президент и премьер-министр Молдавии, а также представители гражданского общества.

16 августа завершился процесс формирования нового состава КС. По закону, по два судьи туда делегируют высший совет магистратуры, парламент и правительство.

Владимиру Цуркану 65 лет. В 1999-2001 годах он возглавлял МВД Молдавии, в 2002-2005 годах был послом в России, также он был депутатом парламента страны нескольких созывов. В КС его избрали с должности депутата парламента от Партии социалистов.

Бывшая ранее у власти Демократическая партия Молдавии, перешедшая в оппозицию, заявила, что должности в новом КС распределены по принципу политической принадлежности и что там стало еще больше судей, связанных с политическими партиями, чем было раньше. На это указывал бывший премьер-министр, временный лидер Демпартии Павел Филип.