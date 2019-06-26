Конституционный суд Молдавии ушел в отставку в полном составе

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Все судьи Конституционного суда Молдавии подал подали в отставку после отмены своих решений.

"В связи со сложившейся ситуацией после решения Венецианской комиссии Совета Европы Конституционный суд Молдавии объявляет о своей отставке в полном составе. Учреждения, назначающие членов Конституционного суда, будут уведомлены, что им предстоит назначить новых членов Конституционного суда", - говорится в сообщении ведомства в среду.

Как уже сообщал "Интерфакс", ранее Конституционный суд Молдавии принял ряд спорных решений, которые привели к двоевластию и политическому кризису в Молдавии.

Венецианская комиссия признала шесть решений Конституционного суда Молдавии противоречащими законодательству. Конституционный суд отменил все свои спорные решения. Президент Молдавии и премьер-министр после этого неоднократно требовали отставки судей Конституционного суда.