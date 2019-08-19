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Бахрейн присоединился к коалиции США в Персидском заливе

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Бахрейн присоединится к коалиции под эгидой США по обеспечению безопасности морских путей в районе Персидского залива, цитирует бахрейнское агентство BNA заявление короля Хамада ибн Исы Аль Халифы.

На встрече с главой Центрального командования США генералом Кеннетом Маккензи он выразил готовность Бахрейна принять совместные меры по сохранению безопасности международных коридоров торговли и поставок энергоносителей, сообщило агентство.

Бахрейн стал первой страной Персидского залива, официально присоединившейся к создаваемой США коалиции, отмечает газета The National (ОАЭ). При этом некоторые другие государства Ближнего Востока ведут с Вашингтоном переговоры о возможном участии в коалиции, сообщило издание.

На территории Бахрейна, около Манамы, расположена главная оперативная база Пятого флота США.

США предложили ряду стран создать коалицию после того, как Иран 19 июля задержал британский танкер Stena Impero в Ормузском проливе. До этого, 4 июля, власти Гибралтара (заморская территория Великобритании) задержали танкер Grace 1 по подозрению в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС. В итоге власти Гибралтара его отпустили.

США получили неоднозначные ответы от своих союзников относительно своего плана по созданию коалиции. Так, Великобритания и Израиль объявили о своей готовности участвовать в ней, в то время как Германия отказалась, а Япония заняла осторожную позицию.

Бахрейн США

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