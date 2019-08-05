Великобритания примкнет к морской коалиции США в Персидском заливе

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Великобритания решила присоединиться к морской коалиции под эгидой США для защиты безопасного судоходства в Персидском заливе. Об этом заявил глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес.

США предложили ряду стран создать коалицию для обеспечения безопасности судоходства в регионе после того, как иранцы захватили британский танкер в Ормузском проливе. Идея коалиции не понравилась Германии и Франции. Бельгия и Нидерланды также не проявили энтузиазма. Великобритания уже направила в этот район два эсминца, которые сопровождают британские коммерческие суда.

19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.