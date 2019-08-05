Поиск

Великобритания примкнет к морской коалиции США в Персидском заливе

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Великобритания решила присоединиться к морской коалиции под эгидой США для защиты безопасного судоходства в Персидском заливе. Об этом заявил глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес.

США предложили ряду стран создать коалицию для обеспечения безопасности судоходства в регионе после того, как иранцы захватили британский танкер в Ормузском проливе. Идея коалиции не понравилась Германии и Франции. Бельгия и Нидерланды также не проявили энтузиазма. Великобритания уже направила в этот район два эсминца, которые сопровождают британские коммерческие суда.

19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.

Инцидент с судном Stena Impero произошел после того как власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - 4 июля задержали танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках иранской нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

Великобритания РФ

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 5 августа

Трамп распорядился ввести смертную казнь за массовые убийства

Трамп распорядился ввести смертную казнь за массовые убийства

Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США

Трамп призвал ужесточить закон о продаже оружия в США

В Бразилии наркобарон чуть не сбежал из тюрьмы, переодевшись собственной дочерью

Индия лишит привилегий штат Джамму и Кашмир, за который спорит с Пакистаном

Индия лишит привилегий штат Джамму и Кашмир, за который спорит с Пакистаном

Эрдоган объявил о военной операции против курдов в Сирии

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 августа

В результате взрыва в Каире погибли 17 человек

В результате взрыва в Каире погибли 17 человек

Глава Гонконга впервые за долгое время высказалась о протестах

Глава Гонконга впервые за долгое время высказалась о протестах

Около 20 человек отравились в одном из кафе в Якутии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');